وعده "بإنهاء الحرب" بأوكرانيا.. ترامب يجري اتصالا "جيدا للغاية" مع زيلينسكي

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعده بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإنه "سينهي الحرب" بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب المرشح الجمهوري على منصته "تروث سوشال" أنه في حال أصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة "سأجلب السلام إلى العالم وأنهي الحرب التي كلفت كثيرا من الأرواح".

وأكد زيلينسكي من جهته حصول المكالمة الهاتفية التي هنأ فيها الملياردير على تسميته رسميا مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري.

وكتب على حسابه في منصة "إكس" "شددتُ على الدعم الحيوي من كلا الحزبين ومجلسي الكونغرس الأميركي لحماية حرية أمتنا واستقلالها". أضاف "اتفقنا مع الرئيس ترامب على أن نناقش، في اجتماع وجها لوجه، الخطوات الواجب اتخاذها نحو سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

كما دان الرئيس الأوكراني محاولة اغتيال ترامب "المروعة" السبت في ولاية بنسلفانيا.