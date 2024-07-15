عبر "الفارس الشهم 3".. الإمارات تُلبي مناشدات عائلات فلسطينية توفير خيام إيواء ومساعدات إغاثية لها في خانيونس

لبت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية عملية "الفارس الشهم 3" مناشدات عدد من العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة خانيونس والتي تضررت إثر الحرب وعمليات النزوح المتكررة الوقوف إلى جانبها، ومساعدتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.

فقد جهز متطوعو عملية "الفارس الشهم 3" في مدينة خانيونس 10 خيام إيواء للأسر النازحة استجابة لمناشداتها عبر وسائل الإعلام توفير خيام للمكوث فيها في ظل الظروف المأساوية التي يمرون بها ونقص أبسط مقومات الحياة ما استدعى تدخل الإمارات لتلبية احتياجاتهما

وأعرب النازحون عن شكرهم لدولة الإمارات وقيادتها لتلبية مناشداتهم بشكل عاجل وتقديم المساعدات التي تخفف من معاناتهم إلى جانب المبادرات الإنسانية التي تنفذها منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

يذكر أن دولة الإمارات تسعى إلى مساندة العائلات المنكوبة والنازحة، للتخفيف من الوضع الكارثي في قطاع غزة، بعد نزوح آلاف العائلات وخروجها من بيوتها وعدم وصول المساعدات الكافية لها وتسهم عبر ذراعها الإنسانية عملية الفارس الشهم 3 في مساندتها وتقديم المساعدات والمشاريع الإنسانية الطارئة لها.