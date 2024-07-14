البيت الأبيض: بايدن تحدث هاتفياً مع ترامب بعد واقعة إطلاق النار

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد واقعة إطلاق النار التي تعرض لها ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وأضاف المسؤول أن بايدن تحدث أيضا مع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ورئيس بلدية باتلر بوب داندوي.

وكان ترامب قد خرج في وقت سابق من المستشفى بعد نقله إليها مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه.