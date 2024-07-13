اليونان تحذر مجدداً بشأن تغيير اسم مقدونيا

حذرت اليونان مرة أخرى من أن عدم احترام الاتفاق بشأن اسم مقدونيا الشمالية بين البلدين سيعرض مسار الدولة الواقعة في منطقة البلقان، نحو عضوية الاتحاد الأوروبي للخطر.

وفي واشنطن، تناول رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، المخاوف بشأن سلوك رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ومسؤولين كبار آخرين.

وقد تجنب هؤلاء المسؤولون استخدام الاسم الدستوري للبلاد، مشيرين إليها باسم مقدونيا، في انتهاك لاتفاق «بريسبا عام 2018»، وهو اتفاق تاريخي لإنهاء الخلاف الذي استمر نحو ثلاثة عقود حول اسم مقدونيا.