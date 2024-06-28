غزة وأوكرانيا والاقتصاد.. أبرز القضايا التي تصدرت المناظرة "التاريخية" بين بايدن وترامب

اختتمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيس أميركا السابق دونالد ترمب، في مدينة أتلانتا الأميركية.

وتصدرت قضايا حرب غزة وأوكرانيا والمشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة إجابات المرشحين على الأسئلة، ولم تخل المناظرة من تبادل عنيف للاتهامات بين المتنافسين.

اختتمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيس أميركا السابق دونالد ترمب، في مدينة أتلانتا الأميركية.

وتصدرت قضايا حرب غزة وأوكرانيا والمشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة إجابات المرشحين على الأسئلة، ولم تخل المناظرة من تبادل عنيف للاتهامات بين المتنافسين.

وقال ترمب إنّ الحرب في أوكرانيا لم تكُن أبدا لتحدث لو كان لدى الولايات المتحدة «قائد»، وانتقد المرشّح الجمهوري بشدّة إنفاق الولايات المتحدة بقيادة بايدن مليارات الدولارات لدعم كييف في حربها ضدّ موسكو.

ورد بايدن على اتهامات ترمب مؤكداً أن ما فعلته بلاده منع روسيا من السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف وبسط نفوذها على أوروبا.

كما وصف بايدن خصمه بأنّه شخص «مُدان»، في إشارة منه إلى إدانته الجنائيّة الأخيرة في نيويورك، وأضاف أن الشخص الوحيد «المُدان هو الرجل الذي أنظر إليه الآن على المنصّة».

بينما اتّهم ترمب بايدن بأنّه يتصرّف «كفلسطيني» في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وأضاف قائلا: «لقد أصبح مثل فلسطينيّ، لكنهم لا يُحبّونه لأنه فلسطيني سيّئ جدا. إنه (فلسطيني) ضعيف».

ورفض ترمب أن يلتزم بالاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة التي ستُجرى في نوفمبر (تشرين الثاني).

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيعترف بنتيجة الانتخابات التي سيتواجه فيها مع خصمه الديموقراطي جو بايدن، راوغ ترمب مُجيبا «إذا كانت الانتخابات نزيهة ومنصفة، بالتأكيد».

وأكد ترمب الذي يُصرّ على القول لمؤيّديه، إنّ انتخابات 2020 قد سُرقت منه، إنّ العنف السياسي «غير مقبول»، وذلك قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسيّة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه القول إنّ العنف السياسي «بأيّ شكل من الأشكال» غير مقبول، أجاب المرشّح الجمهوري: «حسنا، لا ينبغي أن أقول ذلك، لكنني بالطبع أؤمن به، إنه غير مقبول على الإطلاق»