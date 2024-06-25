الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهورية داغستان في روسيا الاتحادية، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

كما أدانت دولة الإمارات خطاب الكراهية والعنصرية، والذي يؤدي إلى انتشار النزاعات وتفاقمها، مشددة على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى نشر الفتنة والفوضى.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.