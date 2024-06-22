حريق محاصيل زراعية في جنوب شرق تركيا يخلف 11 قتيلاً على الأقل

قتل 11 شخصاً واحتاج العشرات إلى علاج طبي بعد حريق بدأ بحرق بقايا المحاصيل، وانتشر عبر تجمعات سكنية في جنوب شرق تركيا خلال الليل، حسبما قال مسؤولون أمس الجمعة. واندلع الحريق في منطقة مجاورة لولايتي ديار بكر وماردين. وقال حاكم ديار بكر علي إحسان سو، إن النيران تحركت بسرعة، متأثرة بالرياح، عبر قرى كوكسالان ويازسيجي وباجاجيك، وتمت السيطرة على الحريق في وقت مبكر الجمعة.

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة على منصة إكس، أن 11 شخصاً قتلوا، وتطلب نحو 80 آخرين علاجاً طبياً، بينهم ستة في حالة خطرة. وصرح وزير العدل يلماز تونج، بأن تحقيقاً أطلق في الحريق الذي أظهرت لقطات تلفزيونية أنه كان يضيء سماء الليل.

ويعتقد السكان أن الحريق اندلع بسبب شرارات من خط كهرباء أشعل النار في المحاصيل، وفق موقع غازيت دوفار الإخباري المستقل. وأضاف أن بعض من نقلوا إلى المستشفى هم من القرويين الذين كانوا يحاولون إخماد الحريق.

وأوردت قناة «خبر ترك» التلفزيونية أن مئات من رؤوس الماشية نفقت جراء الحريق. وفي الوقت نفسه، يكافح رجال إطفاء في جميع أنحاء البلاد في شمال غرب تركيا لاحتواء حريق غابات بالقرب من بلدة أيفاجيك في مقاطعة تشاناكالي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التي تديرها الدولة.

ذكرت الوكالة أنه لم يصب أحد بأذى، لكن السلطات أخلت قرية كامكوي الصغيرة كإجراء احترازي.

وكانت هذه واحدة من حرائق غابات عدة اندلعت في ولاية كاناكالي الأسبوع الماضي وسط رياح شديدة ودرجات حرارة الصيف الحارقة.