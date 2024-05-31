المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يواصل تقديم خدماته العلاجية لسكان القطاع

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة تقديم خدماته العلاجية دون انقطاع لسكان القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون حاليا خاصة الأوضاع الصعبة في مدينة رفح.

وأوضح الدكتور سيف المحرزي استشاري جراحة العظام بالمستشفى الإماراتي في رفح أن المستشفى الميداني الذي يأتي ضمن "عملية الفارس الشهم 3 " يواصل استقبال المصابين والجرحى وبشكل خاص الأطفال والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة منوها في هذا الصدد إلى أنه في إطار عمل الفريق الطبي تم اجراء عدد من العمليات لمصابين ومرضى من بينها عملية إزالة صفائح وتنظير جرح ملتهب لمريض يعاني من كسور جراء الحرب وهوما أسهم في إنقاذ أطرافه من البتر.. وقال إن المريض عاني من مضاعفات منذ إجراء عملية جراحية له في شهر أكتوبر المنصرم.

وأكد أن إجراء العمليات الجراحية يتم بشكل يومي دون توقف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.