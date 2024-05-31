إدانة ترامب بـ34 تهمة فى محاكمته الجنائية بنيويورك

أدانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

وفى أول محاكمة جنائية لرئيس أميركى سابق، قال القاضى خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة ترامب "تلقينا مذكرة" من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم، وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها.

ودفع ترامب (77 عاما) بأنه غير مذنب.