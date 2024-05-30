واشنطن تدين بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية

دانت الولايات المتحدة الخميس بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية تهدد الأمن الإقليمي.

ونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قوله في بيان "إن عمليات الإطلاق هذه هي استمرار للسلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية، والذي يشكل تهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية والمنطقة والسلام والأمن الدوليين، ويقوض النظام العالمي للحد من الانتشار النووي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤكد مجددا أن التزاماتها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا تتزعزع".

وأطلقت كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ البالستية القصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي المعروف باسم بحر اليابان، صباح الخميس بعد ساعات من إرسال بالونات مليئة بالقمامة الى الجنوب.

ويأتي إطلاق الصواريخ البالستية بعد أيام من محاولة بيونغ يانغ وضع قمر صناعي للتجسس في المدار، الامر الذي أعلنت فشله الاثنين.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة للبحث في هذه المحاولة التي دانتها سيول وطوكيو وواشنطن.

وشدد المتحدث الأميركي على أن "اعمال بيونغ يانغ ستزيد من عزلتها لأنها تقوض الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية" واعدا "بمواصلة العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لتعطيل الإيرادات غير المشروعة لكوريا الشمالية والتي تدعم برامجها من الأسلحة المحظورة".