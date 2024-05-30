الأونروا تحذر من تأثير تزايد أكوام القمامة في غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن تزايد أكوام القمامة في غزة يعني أن الأسر تفر إلى مناطق حيث لا توجد "ظروف معيشية مقبولة".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "هناك كومة من القمامة في كل مكان تنظرون إليه". كما عرضت الوكالة صور القمامة في دير البلح على ساحل البحر المتوسط.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إن نحو مليون لاجئ من مدينة رفح يعيشون في ظروف صحية بائسة.

وقد أدت الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر إلى تدهور الظروف المعيشية بشكل كبير لنحو 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة.

واضطر نحو 1.7 مليون شخص إلى ترك منازلهم، بحسب منظمات الإغاثة.

وحتى قبل الحرب، كان هناك موقعان مركزيان فقط للتخلص من النفايات في غزة للتعامل مع نحو 1700 طن من النفايات يوميا.

وحذرت الأمم المتحدة من الآثار الصحية الخطيرة لأزمة النفايات على سكان قطاع غزة. كما أن هناك خطر تلوث التربة الزراعية والمياه الجوفية. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى تدهور الوضع.