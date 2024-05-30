11 ألف دولار مكافأة لمن يخمن مضمون محادثة قصيرة دارت بين 3 رؤساء.. فيديو

وعد رئيس الشيشان، رمضان قديروف، بمنح مليون روبل (حوالي 11 ألف دولار أمريكي) لأول شخص يخمن ما قاله له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، في اجتماع في طشقند.

ونشر قديروف الفيديو والشروط التفصيلية للمسابقة على قناة "تيليجرام" الخاصة به.

ووفقا لصحيفة "في إم" الروسية، أضاف قديروف: "بعض حاشيتي على علم بهذه المحادثة. أعطوني وعداً بأنهم لن يسربوا الإجابة الصحيحة. وأذكرهم بعدم تقديم اقتراحات في أي حال، والامتناع عن أي تعليقات على الإطلاق". وأضاف قديروف" خلاف ذلك، سأفقد فيهم ثقتي إلى الأبد".

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وفي مساء يوم 26 مايو، وصل فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان في زيارة دولة التقى خلالها شوكت ميرزيوييف في مطار طشقند، وبعد حوار قصير، غادر القادة في نفس السيارة.

في اليوم التالي، خلال المفاوضات، وقع ممثلو البلدين عددا من الوثائق، بما في ذلك التعاون في بناء محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، وتبادل الخبرات في تشكيل وتطوير صناعة أنظمة الطيران، والتعاون في مجال السياحة وغيرها.