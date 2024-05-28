الجيش الاسرائيلي يتوغل غرب رفح وسط شن هجمات جوية وبرية

توغل الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء إلى غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط شن هجمات برية وجوية على المنطقة، بحسب شهود عيان محليين.

وقال شهود إن دبابات إسرائيلية وصلت اليوم إلى وسط مدينة رفح لأول مرة بعد ثلاثة أسابيع من بدء عملية برية في المدينة ، ما أثار موجة من الإدانات الدولية لاستمرار سقوط خسائر في صفوف المدنيين.

وذكر الشهود لرويترز أنهم رأوا دبابات ومدرعات تعلوها مدافع الرشاشة قرب مسجد العودة وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها في منطقة رفح دون أن يعلق على تقارير تقدمها إلى وسط المدينة.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية دكت رفح الليلة الماضية بضربات جوية وقصف بالدبابات لتواصل هجومها على المدينة رغم الإدانات الدولية لهجوم أدى يوم الأحد إلى إشعال حريق في مخيم للنازحين أودى بحياة 45 فلسطينيا على الأقل، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال شهود عيان في مدينة رفح لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات الجيش الإسرائيلي تسللت إلى حي تل السلطان من محور فيلادلفيا فيما أطلقت دبابات عدة قذائف بشكل عشوائي على خيام النازحين مما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن أربع قذائف على الأقل تم إطلاقها على خيام النازحين أثناء توغل الجيش مما أدى إلى مقتل ٢٠ شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت الوزارة أن الطواقم الطبية تواجه صعوبات بالغة بالوصول إلى الضحايا في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح.

وفي ذات السياق، أكد شهود العيان أن الآلاف من النازحين بدأوا بالهرب من مواصي رفح نحو خانيونس والمناطق الوسطى خشية التعرض لمزيد من الهجمات الاسرائيلية.

وتاتي هذه الحادثة في حين يواصل الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية في معسكر جباليا شمال قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت مصادر طبية بأن تسعة فلسطينيين على الأقل قتلوا في مخيم جباليا منذ الصباح جراء الهجمات الاسرائيلية على المخيم.