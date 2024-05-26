الهند.. مقتل 7 رضع جراء حريق بمركز لرعاية الأطفال في نيودلهي

اندلع حريق في مركز لرعاية الأطفال في العاصمة الهندية نيودلهي، مساء أمس، ما أسفر عن مقتل سبعة أطفال رضع، حسبما ذكر ضابط في خدمة الإطفاء.

قال ضابط الإطفاء أتول جارغ، إن رجال الإنقاذ نقلوا 12 طفلاً حديث الولادة من المركز إلى مستشفى قريب، لكن خمسة منهم ماتوا بسبب استنشاق الدخان.

أضاف جارغ أن الخمسة الآخرين نجوا ويتلقون العلاج من استنشاق الدخان.

وقال سوريش كومار، رجل إطفاء آخر، إنه تم إخماد الحريق في الطابق الأول من المركز خلال نحو ساعة.

يجري التحقيق في سبب الحريق في منطقة فيفيك فيهار شرق دلهي.

في وقت سابق السبت، لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم في حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي مزدحمة في مدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند.