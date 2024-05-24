عبدالله آل حامد يلتقي وزراء إعلام السعودية والكويت والبحرين ورئيس المؤسسة القطرية للإعلام

التقى معالي الشيخ عبد الله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش اجتماعهم الـ 27 في العاصمة القطرية "الدوحة".

وبحث معالي الشيخ عبدالله آل حامد مع معالي سلمان الدوسري وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، ومعالي عبدالرحمن المطيري وزير الثقافة والإعلام في دولة الكويت، وسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، وسعادة حمد بن ثامر رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، تعزيز أواصر التعاون الإعلامي، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير مبادرات مشتركة من شأنها الارتقاء بصناعة الإعلام في المنطقة.

تناولت اللقاءات، سبل تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية بما يخدم الرؤية الإعلامية المشتركة، مع ضرورة التنسيق المستدام والتعاون بين المنظومة الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.

حضر اللقاءات، سعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وسعادة الدكتور جمال محمد الكعبي مدير عام المكتب الوطني للإعلام.