الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال رفات 3 رهائن من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انتشال رفات ثلاثة رهائن آخرين قتلوا في 7 أكتوبر، من غزة الليلة الماضية.

تم العثور على رفات كل من حنان يابلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز، وتم إخطار عائلاتهم.

وقال الجيش إنهم قتلوا يوم الهجوم عند تقاطع مفلسيم وتم نقل جثثهم إلى غزة.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان الجيش أنه عثر على رفات ثلاثة رهائن إسرائيليين آخرين قتلوا في 7 أكتوبر.