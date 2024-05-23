"ناسا" تكشف عن إجراءات جديدة للتعامل مع نفايات الفضاء

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن حلول اقتصادية للتعامل مع نفايات ومخلفات الفضاء المتزايدة على مر السنين، والتي باتت تشكل مخاطر واضحة على النشاط الفضائي وعمل الأقمار الصناعية في المدار القريب من الأرض.

جاء الكشف ضمن تقرير جديد بعنوان "تحليل الكلفة والفوائد الناتجة عن تقليص ومتابعة ومعالجة الحطام الفضائي" أصدره مكتب ناسا للتكنولوجيا والسياسات والإستراتيجيات، تناول أحدث التطورات بشأن آلية قياس وتقليص المخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي المداري.

وأكدت تشاريتي ويدن رئيسة مكتب ناسا للتكنولوجيا والسياسات الاستراتيجية أهمية استيعاب وإدارة الحطام المداري الناتج عن عدة عوامل، موضحة أن هذا التقرير هو جزء من جهود ناسا المستمرة لفهم بيئة الفضاء على نحو يوازي الإستراتيجيات للحلول المستدامة التي تتبعها الوكالة.

ويكشف التقرير عن المرحلة الثانية التي تسعى إليها ناسا لمعالجة العقبات المالية والتقنية المتعلقة بالحطام الفضائي، ويغطي التطور المتوقع للحطام الفضائي على مدار الـ 30 سنة المقبلة، ويطرح أكثر من 10 إجراءات لتقليص مخاطر الحطام الفضائي إجمالا.