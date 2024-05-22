عباس يرحب باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعا الدول الأخرى إلى القيام بالمثل.

وقال عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن قرار النرويج سيكرس "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين مع إسرائيل.

جاء ذلك بع اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية في خطوة تاريخية الأربعاء. وأمر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سفيري إسرائيل في أيرلندا والنرويج بالعودة فورا إلى إسرائيل. وأشار العديد من دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة إلى خطط للاعتراف بدولة فلسطين، قائلين إن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، الأربعاء، إن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، قائلا "لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إن لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين.

واعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس اعتراف بلاده بدولة فلسطين يوم الأربعاء.

ووصف هاريس الخطوة، المنسقة مع إسبانيا والنرويج، بأنها "يوم تاريخي ومهم لأيرلندا ولفلسطين.

وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في دفع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى التسوية من خلال حل الدولتين. وقالت الحكومة إن القرار الأيرلندي سيدخل حيز التنفيذ رسميا في 28 مايو .

من جهته صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو .

وأدلى سانشيز، الزعيم الاشتراكي الإسباني الذي تولى السلطة منذ عام 2018، بالإعلان المتوقع أمام برلمان البلاد يوم الأربعاء.

وأمضى سانشيز أشهرا في جولات في دول أوروبية وشرق أوسطية لحشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فضلا عن مساعيه لوقف إطلاق النار في غزة.

واعترفت بالفعل 140 دولة حول العالم بدولة فلسطين، اي اكثر من ثلثي الدول الاعضاء في الامم المتحدة- لكن ليس من بينها اي من القوى الغربية الكبرى. وقد تؤدي خطوات الاربعاء الى فرض مزيد من الضغط على القوتن فرنسا وألمانيا لإعادة النظر في موقفهما.