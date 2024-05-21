إسبانيا تسحب بشكل نهائي سفيرتها لدى الأرجنتين بعد تصريحات لميلي

أعلنت إسبانيا الثلاثاء سحب سفيرتها من الأرجنتين بشكل نهائي بعدما رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الاعتذار عن تصريحات مثيرة للجدل انتقد فيها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وزوجته.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "أعلن أننا سنسحب سفيرتنا من بوينوس آيرس" بعدما استُدعيت الأحد للتشاور، مضيفًا "ستبقى السفيرة بشكل نهائي في مدريد. لن يكون للأرجنتين بعد اليوم سفير" إسباني.

أثار ميلي أزمة دبلوماسية بعد تصريحات انتقد فيها الاشتراكية نهاية الأسبوع الماضي خلال مؤتمر في مدريد نظمه حزب فوكس اليميني المتطرف.

وقال ميلي "إن نُخب العالم لا تدرك مدى الدمار الذي يمكن أن يحدثه تطبيق أفكار الاشتراكية".

وفكر سانشيز، وهو اشتراكي، مؤخرا في الاستقالة بعد أن فتح المدعون العامون الإسبان تحقيقا أوليا في الفساد ضد زوجته بيغونا غوميز، تم إغلاقه بسرعة.

وبعد ساعات من تصريحات ميلي استدعت إسبانيا السفير الأرجنتيني وانتقد الباريس التصريحات "المهينة" للرئيس الزائر.

وطالب "باعتذار علني" من ميلي قائلا إن مدريد لا تستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية.

كما دعا سانشيز ميلي إلى التراجع عن تصريحاته. ومع ذلك، انتقدت الحكومة الأرجنتينية ما سمته "التهديدات الصارخة والمتهورة"، وأصرت على ضرورة اعتذار حكومة سانشيز.