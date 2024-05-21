بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ورفاقه في مدينة تبريز

بدأت قبل قليل ، مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في مدينة تبريز حيث تجمّع مئات الآلاف من أبناء محافظة أذربيجان الشرقية في ساحة الشهداء منذ الساعة 9:30 صباحاً لتوديع جثمان الرئيس ورفاقه.

وقالت وكالة مهر للأنباء، " انطلقت صباح اليوم الثلاثاء مراسم تشيع جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة مدينة تبريز آية محمد علي آل هاشم، وأعضاء فريق الحماية وطاقم الطيران الشهداء الذين توفوا جراء حادثة تحطم مروحية رئيس الجمهورية.

