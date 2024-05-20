جواد ظريف: أميركا سبب مقتل الرئيس رئيسي والوفد المرافق له

اعتبر وزير الخارجية الايراني السابق محمد جواد ظريف أن أميركا هي سبب مقتل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ورفاقه في حادث سقوط مروحية، بسبب حظر بيع الطائرات للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وعقب مقتل رئيسي ووزير الخارجية امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما، وفي مداخلة تلفزيونية تقدم وزير الخارجية الايراني السابق " محمد جواد ظريف" بالتعازي الى الشعب الايراني وعوائل القتلى.

ووفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، اعتبر ظريف ان أحد أسباب هذه الحادثة المفجعة هي الولايات المتحدة، التي تسببت بحظرها بيع الطائرات لإيران في مصرع الرئيس ورفاقه، وأضاف أنه "من المؤكد أن جريمة أميركا ستُسجل في أذهان الشعب الإيراني والتاريخ الإيراني".

يذكر بأن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث أمس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى إثر هذه الحادثة لقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مصرعه ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما.

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الايراني، إمام جمعة تبريز آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، وقائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي، وعدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

كان إبراهيم رئيس الساداتي والمعروف باسم إبراهيم رئيسي البالغ من العمر 64 عاماً، الرئيس الثامن لإيران منذ انتخابه في 3 اغسطس 2021 خلفاً للرئيس السابق حسن روحاني.

ولد إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، عام 1960 في أسرة متدينة. وتولى مسؤوليات عديدة منها رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة والمدعي العام للبلاد وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة.