حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان تغادر ميناءها في اليابان بعد قضاء 9 سنوات

غادرت حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان قاعدتها في اليابان، يوم الخميس، بعد نحو 9 سنوات من الانتشار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ساهمت السفينة بدور رئيسي في الجهود الأميركية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع اليابان وشركاء آخرين في المنطقة.

لوحت عائلات وأصدقاء الطاقم للحاملة عند خروجها من قاعدة يوكوسوكا البحرية بعد مهمة الدورية الأخيرة في وقت سابق الخميس.

ووقف مئات من البحارة على طول القضبان، بينما وقف آخرون على مدرج الطائرات وهم يشكلون المثل الياباني الذي يقول "ديوا ماتا" أو "أراك".

كانت المدمرتان من ذوات الصواريخ الموجهة روبرت سمولز وهاورد، برفقة حاملة الطائرات.

يأتي رحيل حاملة الطائرات في وقت تتصاعد فيه التوترات في مواجهة الصين العدوانية بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وهي واحدة من أكبر السفن الحربية الأميركية، وحاملة طائرات من طراز نيميتز تعمل بالطاقة النووية.

وفي وقت لاحق من هذا العام من المقرر أن تحل حاملة الطائرات الأميركية جورج واشنطن، وهي حاملة طائرات أخرى من طراز نيميتز، محل رونالد ريغان.