وزير فرنسي يصف مهاجمي شاحنة تقل سجينا بـ"العدو رقم واحد"

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أن المسلحين الذين هاجموا شاحنة كانت تقل سجينا وقتلوا اثنين من حراسه أثناء تهريبه، هم "العدو رقم واحد" لفرنسا.

وقال جيرالد دارمانان في حديث لقناة "فرانس 2" إنه تمت تعبئة 350 محققا للبحث عن منفذي هجوم الثلاثاء والسجين الذي هرّبوه، مضيفا أن الشرطة "تحرز تقدما جيدا للغاية".

وأكد "هم عدو الشعب رقم واحد"، متعهدا القيام بكل ما في وسعه لاعتقال ومحاسبة من قتلوا الحارسين "بدم بارد ببنادق الكلاشينكوف".

والثلاثاء، هاجم مسلحون شاحنة كانت تنقل سجينا في جنوب روان عاصمة النورماندي، ما أدى إلى مقتل حارسي سجن وفرار سجين ضالع في جرائم قتل مرتبطة بعصابات مخدرات.

كان الضباط الذين يحرسون محمد عمرة (30 عاما) مسلحين بمسدسات بينما استخدم المهاجمون أسلحة هجومية عسكرية.

ومقتل الحارسين هو الأول من نوعه أثناء أداء الواجب في فرنسا منذ عام 1992.

وأكد دارمانان "أتابع هذه القضية لحظة بلحظة" و"الشرطة والجمهورية ستنتصران في النهاية"، معتبرا أن المهاجمين يجب أن "يبقوا في السجن لبقية حياتهم".

ويعد تحديد موقع منفذي الهجوم والسجين الفار والقبض عليهم أولوية رئيسية للحكومة الفرنسية في مسعى لإظهار جديتها بشأن النظام العام قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو.

وأصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) نشرة حمراء بناء على طلب فرنسا، تدعو سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم المساعدة في تحديد موقع عمرة وتوقيفه.

ورفض دارمانان الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن المهاجمين غادروا فرنسا بالفعل.

وطالبت نقابات ضباط السجون باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين سلامة الموظفين.