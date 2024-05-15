عبدالله بن زايد يدين بشدة الهجوم الذي استهدف رئيس وزراء سلوفاكيا ويعرب عن تضامنه

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بشدة الهجوم الذي استهدف معالي روبرت فيكو، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، وأعرب عن أسفه الشديد لوقوع هذه الجريمة النكراء.

وعبر سموه في بيان له، عن خالص مواساته وتضامنه لعائلة معالي فيكو، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا. كما أعرب عن أمنياته لمعاليه بالتعافي والشفاء العاجل.

كما أكد سموه إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.‎