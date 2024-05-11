أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى تحقيق المساءلة القانونية عن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن قلقهم العميق إزاء التقارير الواردة والتي تفيد باكتشاف مقابر جماعية داخل وحول منشآت الناصر والشفاء الطبية في غزة حيث تم دفن عدة مئات من الجثث، بما في ذلك جثث للنساء والأطفال وكبار السن.

جاء ذلك في بيان صحافي رسمي أصدره أعضاء المجلس اليوم شددوا خلاله على ضرورة تحقيق المساءلة القانونية عن انتهاكات القانون الدولي، ودعوا إلى السماح للمحققين بالوصول دون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة. وجدد الأعضاء مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف المعنية بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أهمية السماح للعائلات بمعرفة مصير ومكان وجود أقاربهم المفقودين بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.. مشددين على ضرورة قيام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري والكامل للقرارات 2728 لعام 2024، و2720 لعام 2023 و2712 لعام 2023.