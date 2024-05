شاهد.. هبوط اضطراري مرعب بدون عجلات لطائرة "بوينج 763" في مطار إسطنبول (فيديو)

ذكرت تقارير رسمية أن طائرة شحن، طراز "بوينج 763"، هبطت اضطراريا، في مطار إسطنبول، اليوم الأربعاء، بسبب عطل في معدات الهبوط الخاصة بها.

وذكرت قناة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية أنه تم إجلاء الطاقم بسلام.

وكانت الطائرة ، التي تملكها شركة "فيديكس" الأميركية ، لخدمة توصيل البريد السريع، في طريقها من باريس. وتعرضت معدات الهبوط الأمامية لعطل، أثناء اقترابها من إسطنبول.

ونقلت القناة عن وزارة النقل قولها إنه تم إبلاغ برج المراقبة وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قبل هبوط الطائرة في الساعة الثامنة و17 دقيقة، بالتوقيت المحلي.

ونشرت القناة مشاهد بالفيديو للطائرة وهي تهبط على مقدمتها في مدرج المطار وقد تطاير شرارات النار والدخان من جسمها، الأمر الذي أحدث حالة من الصدمة والخوف .

وأضافت القناة انه تم إغلاق المدرج رقم "16 أر" أمام الرحلات الجوية.

FedEx 767-300SF has landed with its nosegear up at Istanbul Airport, Turkey. The flight from Paris-CDG reported problems to ATC in extending the nosegear and did a low-pass for an inspection. No injuries reported. pic.twitter.com/YYsEiwq1Fh