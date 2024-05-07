تحذيرات من خسائر بشرية كبيرة مع تقدم الجيش الإسرائيلي داخل رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي الواقع جنوبي قطاع غزة.

وكتب الجيش على قناته على تطبيق "تليغرام": "سيطرت قوات الجيش الإسرائيلي على الجانب الغزاوي من معبر رفح، في أعقاب ورود معلومات استخباراتية أشارت إلى أن المعبر الواقع شرق رفح يستخدم لأغراض إرهابية".

وجاء ذلك بعد القيام بعملية ليلية بدأت فيها القوات البرية والقوات الجوية "عملية دقيقة " للقضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها التحتية في شرق رفح، بحسب ما قاله الجيش الإسرائيلي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه دمر منشآت عسكرية تابعة لحماس، وبنى تحتية تحت الأرض، ومنشآت أخرى تديرها الحركة، مضيفا أن نحو 20 من مسلحي حماس، قتلوا خلال العملية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

وكانت القوات الإسرائيلية بدأت أمس الاثنين، إخلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، استعدادا لبدء عملية عسكرية متوقعة هناك.

من جانبها، أكدت حركة حماس أن "اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح الحدودي مع مصر، فجر اليوم الثلاثاء ، تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي".

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم "أورده المركز الفلسطيني للاعلام"، إن "الاقتحام يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره لشعبنا المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من الاحتلال ".

وشددت على أن هذه "الجريمة، التي تأتي مباشرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء ، تؤكّد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة، وتنفيذاً لمخطط الإبادة والتهجير الذي ينفذه اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو".

ودعت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى "الضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة".

كما دانت مصر بـ "أشد العبارات"، اليوم العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، أن "هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة".

ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة".

كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.