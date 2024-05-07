رئيس الدولة يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده إلى مزيد من التنمية والتقدم.
ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده إلى مزيد من التنمية والتقدم. وأتطلع إلى مواصلة العمل معه لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة لمصلحة شعبينا".
أهنئ فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده إلى مزيد من التنمية والتقدم. وأتطلع إلى مواصلة العمل معه لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة لمصلحة شعبينا.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 7, 2024
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