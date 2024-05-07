المنظمة الدولية للهجرة: المهاجرون حولوا 647 مليار دولار إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن الهجرة الدولية لا تزال محركا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي حيث زادت التحويلات الدولية بنسبة 650 % في الفترة من عام 2000 إلى عام 2022 مرتفعة من 128 مليار دولار إلى 831 مليار دولار.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة فى تقريرها عن الهجرة العالمية لعام 2024 أصدرته اليوم في جنيف إنه من بين تلك التحويلات البالغة 831 مليار دولار أرسل المهاجرون 647 مليارا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لافتا إلى أن هذه التحويلات تتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك البلدان.

وأضاف التقرير أنه مع وجود ما يقدر بنحو 281 مليون مهاجر دولي في جميع أنحاء العالم فقد ارتفع عدد الأفراد النازحين بسبب الصراعات والعنف والكوارث وأسباب أخرى إلى أعلى المستويات في سجلات العصر الحديث حيث وصل الى 117 مليون مما يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة أزمات النزوح.