بتهمة السرقة.. محكمة روسية تأمر بالقبض على جندي أميركي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم أن محكمة في فلاديفوستوك أمرت بإلقاء القبض على جندي أميركي محتجز في روسيا بتهمة السرقة.

وأضافت الوكالة نقلا عن المكتب الإعلامي للمحكمة أن الجندي جوردون بلاك سيظل رهن الاحتجاز حتى الثاني من يوليو.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم المحكمة قولها إن "محكمة منطقة بيرفومايسكي في فلاديفوستوك أمرت بإلقاء القبض على الجندي الأميركي جوردون بلاك... بتهمة السرقة (في القانون الجنائي الروسي)".

ولم يكشف الجيش الأميركي عن اسم الجندي رسميا لكنه قال أمس إنه أبلغ بأمر القبض عليه.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر هويته، إن الجندي كان متمركزا في كوريا الجنوبية. وقال مسؤول أميركي آخر إن الجندي متهم بسرقة أموال من امرأة.

ووفقا لصحيفة إزفيستيا الروسية اليومية تعرف الجندي على الانترنت على امرأة من ميناء فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا وعاش معها بعض الوقت وسرق منها 200 ألف روبل وهو ما يعادل 2196 دولارا.