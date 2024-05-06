التشاديون ينتخبون رئيسهم

بدأ التشاديون الاثنين التصويت لانتخاب رئيس للبلاد في اقتراع يرمي إلى إنهاء ثلاث سنوات من الحكم العسكري، فيما تدعو المعارضة إلى مقاطعته معتبرة أنه يهدف إلى "إدامة حكم" الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو.

وسيختار الناخبون بين ما إذا كانوا سيمددون حكم عائلة ديبي المستمر منذ عقود في بلد من أفقر دول العالم ويعد حيويا في الحرب ضد المتشددين عبر منطقة الساحل، أو رئيس وزراء ديبي، سوكسيه ماسرا ، في غياب أي منافسين فعليين.

وتعهد الرجلان الفوز من الجولة الأولى في الانتخابات التي حذّرت منظمات حقوقية دولية من أنها لن تكون حرة ولا نزيهة.

وقال ماسرا بعد إدلائه بصوته "على جميع الذين أظهروا أنهم يريدون تغييرا الذهاب والتصويت بأعداد كبيرة، بشكل سلمي".

وبعد فترة وجيزة من فتح مراكز الاقتراع، بدا الإقبال بطيئا نسبيا في خمسة مراكز وفق ما أفاد مراسلون في وكالة فرانس برس.

وقالت يولان ماجيلار (58 عاما) التي أدلت بصوتها في مركز أقيم على جانب طريق في منطقة أرديب جومال "أنا فخورة بنفسي، أنا حرة وسعيدة جدا لأنني صوّتت من أجل التغيير".

وفي بداية الحملة الانتخابية، توقّع المراقبون أن يفوز فيها ديبي (40 عاما) . ورغم ذلك، حشد الخبير الاقتصادي ماسرا (40 عاما) دعما كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة ما قد يؤدي إلى جولة ثانية.

ولم يتمكّن الصحافيون من الوصول إلى ديبي لكنه أعلن بعد التصويت "التزامه العودة إلى النظام الدستوري" وفق ما جاء في صفحته على فيس بوك.

وأُعلن ديبي رئيسا انتقاليا من جانب مجلس مشكل من 15 جنرالا في العام 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو في الجبهة خلال إشرافه على معركة مع متمردين بعد 30 عاما من الحكم.

ووعد ديبي الابن بمرحلة انتقالية إلى الديموقراطية مدتها 18 شهرا، لكنه مددها لاحقا لعامين.