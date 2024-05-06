إسرائيل تقصف منطقتين في رفح.. وحماس تحذر: أي عملية الجيش الإسرائيلي لن تكون "نزهة"

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤوين محليين قولهم أن الجيش الإسرائيلي قصف اليوم منطقتين في رفح طالب باخلائها صباحا.

يأتي ذلك فيما قالت حركة حماس في بيان اليوم الاثنين حسب رويترز إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن اجتياح محتمل للمدينة.

غزة - وكالات