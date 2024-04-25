استقالة رئيس وزراء هايتي أرييل هنري عقب تنصيب مجلس رئاسي انتقالي

استقال رئيس وزراء هايتي المؤقت ارييل هنري عقب تنصيب مجلس رئاسي انتقالي اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام في بورت أو برنس أن ميشيل باتريك بويسفرت ،وزير المالية حتى الآن، سوف يتولى منصب رئيس الوزراء مؤقتا.

وكان الأعضاء التسعة للمجلس الانتقالي قد أدوا اليمين في القصر الرئاسي قبل وقت قصير.

ومن المقرر أن يعين المجلس حكومة مؤقتة جديدة لتمهيد الطريق لإجراء أول انتخابات منذ عام 2016 ، ودعم مهمة أمن متعددة الجنسيات وافق عليها مجلس الأمن الدولي.

ويتكون المجلس من ممثلين عن العديد من الجماعات السياسية والدينية والمجتمع المدني ورجال الأعمال. ويتمتع سبعة من أعضائه بحق التصويت على قراراته.

وكان هنري، وهو طبيب متخصص في جراحة الأعصاب، قد تعهد بالاستقالة بمجرد تشكيل المجلس. وتولى منصبه بعد مقتل الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021 ،لكنه لم يعد في نهاية فبراير الماضي من رحلة إلى الخارج.