البرلمان الأوروبي يصوت لصالح حدود أكثر صرامة لتلوث الهواء

أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر اليوم الأربعاء لفرض حدود أكثر صرامة على تلوث الهواء.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في مدينة "ستراسبورج" الفرنسية لصالح وضع حدود أعلى جديدة لتطبيقها اعتبارا من عام 2030على الجسيمات وثاني أكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكبريت، من بين ملوثات أخرى.

وفي أعقاب التصويت في الجلسة الموسعة للبرلمان الأوروبي، لا يزال يتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تأكيد القواعد الجديد.

وعادة ما يكون هذا إجراء شكليا. ومن المقرر أن يجرى ذلك الأسبوع المقبل.

وكان ممثلو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق مؤقت في فبراير الماضي.

وقال البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت إن القواعد الجديدة تهدف إلى ضمان إن تلوث الهواء في أوروبا لا يضر بصحة الإنسان.

وعلى سبيل المثال، يتعين أن يحق للمواطنين الحصول على تعويض، إذا تعرضوا للمرض بسبب عدم الامتثال للقيم المحددة لتلوث الهواء.