غالانت: اسرائيل تنفذ عملية هجومية حالياً على جنوب لبنان

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء أن القوات الإسرائيلية تقوم بـ"عملية هجومية" على جنوب لبنان بأكمله.

وقال غالانت في بيان "انتشرت الكثيv من القوات عند الحدود، وتقوم قوات الجيش حاليًا بعمليات هجومية على جنوب لبنان بأكمله".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل قضت على "نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان".

وأوضح غالانت في بيان أنه تم "القضاء على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان، والنصف الآخر يختبئون".