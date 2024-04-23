دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الأربعاء

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا غدا الاربعاء بناء على طلب من دولة فلسطين؛ لبحث استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة وفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وقال السفير حسام زكى في تصريح ؛ إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الاجتماع لبحث استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي فى غزة والضفة الغربية ؛ وكذلك الإستماع إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.