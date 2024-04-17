ميلوني تدعو من تونس إلى «مقاربة جديدة» للهجرة غير القانونية

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى «مقاربة جديدة» تجاه إفريقيا خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس قيس سعيّد «على العمل الذي نقوم به معا في مكافحة المتاجرين بالبشر»، وذلك في مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما الأربعاء بقصر قرطاج.

وقالت إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن «تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين» من بقية دول إفريقيا، والتزمت «بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل» نحو بلدان المنشأ.

غير ان سعيّد وفي اجتماع مجلس الامن الاثنين أكد ان بلاده «فعلت ما يمكن ان تفعله بناء على القيم الانسانية» وأنها «لن تكون ضحية لمن دبروا ان تكون مقرا لهؤلاء (المهاجرين)...لن تكون معبرا ولا مستقرا».

وأضاف «لا يمكن القبول بأشخاص خارج القانون».