واشنطن وبغداد تريدان مواصلة البحث في إنهاء مهمة قوات التحالف

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائهما في واشنطن، الإثنين، مواصلة البحث بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأكد بيان مشترك صدر عن الرئاسة الأميركية ورئاسة الوزراء العراقية، أن بايدن والسوداني ناقشا «التطور الطبيعي للتحالف الدولي ضد داعش في ضوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال 10 سنوات». وأبرزا الحاجة إلى أخذ عوامل عدة في الاعتبار منها «التهديد المستمر» خصوصاً تنظيم «داعش»، ودعم الحكومة العراقية و«تعزيز قدرات قوات الأمن العراقية».