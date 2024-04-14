قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة وتدعو لوقف التصعيد وضبط النفس

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزارة الخارجية حثت في بيان اليوم، المجتمع الدولي على التحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة، كما جددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.