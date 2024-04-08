السعودية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت السعودية مساء الاثنين أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر الذي يختتم شهر رمضان.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلًا عن الديوان الملكي أن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء... هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وأفادت وسائل إعلام سعودية مساء الاثنين بتعذر رؤية هلال شوال.

كذلك أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت الاثنين أن عيد الفطر يحلّ الأربعاء.

وكانت الدول الخليجية أعلنت بدء شهر الصوم في 11 آذار/مارس فيما أعلنت دول أخرى أبرزها إيران، بدء شهر رمضان في 12 آذار/مارس.

ومن المتوقّع أن يحتفل السعوديون بعيد الفطر خلال عطلة تستمرّ أربعة أيام.

ويحيي المسلمون عادة العيد في أجواء من البهجة والفرح، لكن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة منذ ستة أشهر، القت بظلالها هذا العام على شهر الصوم.

وسعى وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق على هدنة وتبادل أسرى قبل بدء شهر رمضان، لكنّ جهودهم لم تفضِ إلى نتائج. واستؤنفت المحادثات الأحد في القاهرة.