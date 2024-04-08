زيلينسكي: سنخسر الحرب إذا لم يقر "الكونغرس" حزمة المساعدات

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا، ما لم يقرَّ الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة غزو موسكو، وفق ما أوردته "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال، خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات؛ والتي تشرف عليها كييف: "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر الحرب".

وحذّر زيلينسكي، أمس، من احتمال نفاد الصواريخ الدفاعية الأوكرانية إذا واصلت روسيا حملة القصف المكثف على بلاده مستخدمة الصواريخ بعيدة المدى.

يأتي أقوى تحذير من الزعيم الأوكراني حتى الآن بشأن الوضع المتدهور الذي تواجهه الدفاعات الجوية لبلاده، بعد تكثيف روسيا، خلال الأسابيع الماضية، ضرباتها بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على منظومة الطاقة وبلدات ومدن أوكرانية.

وأضاف، في مقابلة بثّها التلفزيون الأوكراني: "إذا واصلوا توجيه ضربات يومية (لأوكرانيا) بالطريقة التي اتبعوها على مدى الشهر الماضي، فقد تنفد صواريخنا. شركاؤنا على علم ذلك".

ودقّ مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ناقوس الخطر في ملف أوكرانيا، خلال الأسابيع الماضية، محذرين أعضاء الكونغرس من مغبّة عدم إقرار التمويل لكييف. ووصف مدير الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، في جلسات استماع ماراثونية عُقدت في لجنتي الاستخبارات بمجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، الفشل في الموافقة على التمويل بـ"الخطأ الجسيم والتاريخي للولايات المتحدة"، مضيفاً: "دون المساعدات الإضافية في عام 2024 سوف نرى مزيداً من أفدييفكا"، وذلك في إشارة إلى انسحاب الجيش الأوكراني من المدينة.