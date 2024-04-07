الكويت.. إحالة 12 طالباً في الثانوية العامة إلى المحاكمة بتهمة الانضمام إلى "داعش"

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع أن النيابة العامة الكويتية أحالت 12 حدثاً "يدرسون في المرحلة الثانوية" إلى المحاكمة في جرائم أمن دولة، حيث تبين انضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتحريض الآخرين على الانضمام له وتبني أفكاره.

وأوضح المصدر أن بعض هؤلاء الأحداث جرى اكتشافهم من خلال التحقيقات مع عناصر الخلايا الإرهابية الذين أُلقي القبض عليهم مؤخراً، في حين تم اكتشاف البعض الآخر من خلال قضايا فردية، بعد رصدهم من قبل وزارة الداخلية متورطين في الانتماء للجماعة الإرهابية، وأخضعوا لتحقيقات مكثفة وأُسندت إليهم جرائم أمن دولة.

أكد المصدر ان التحريات أثبتت أن هؤلاء الأحداث أعلنوا خلال مقاطع وتدوينات عبر مواقع التواصل عن تأييدهم لجماعة "داعش" الإرهابية، وحرضوا أقرانهم على الانتساب إلى هذا الفكر.

وأشار المصدر إلى أن بعض المتهمين في الخلايا الإرهابية والذين يخضعون للمحاكمة حالياً جرى اكتشاف تواصلهم مع أحداث للتغرير بهم، حيث كانوا يقولون لهم في رسائل عبر مواقع التواصل: "الحور العين تنتظركم.. اتركوا مواقع التواصل وسارعوا للجنة".

تجنيد الأحداث

وأشار المصدر إلى أن المتهمين في الخلايا الارهابية سعوا إلى تجنيد طلبة وأحداث للإيمان بأفكارهم الإرهابية ومساعدتهم في مخططاتهم الإجرامية لإلحاق الضرر بدولة الكويت.

وخلص المصدر الى ان العديد من الطلبة الأحداث رفضوا الانصياع للخلايا الإرهابية وسارعوا بإبلاغ أهاليهم عنهم والذين تقدموا ببلاغات إلى وزارة الداخلية عن ذلك، وهؤلاء الأحداث جرى استبعادهم من أي اتهام.

وشدد المصدر على أولياء الامور بضرورة مراقبة ابنائهم ومتابعة ما ينشرونه عبر مواقع التواصل واكتشاف اي انحراف اجرامي، والتوخي من كل ما يحظره القانون، مشددا على خطورة إهمال مراقبة الأبناء.

وقال مصدر مطلع ان النيابة العامة حققت في العام المنصرم 2023 في 51 قضية أمن دولة تتضمن قضايا التحريض والدعوة للانضمام الى جماعات إرهابية مجرمة ومحظورة وقضايا أخرى، ومن المتوقع ان تساهم قضايا الأحداث في ارتفاع نسبة هذه القضايا خلال العام الجاري 2024.

التحريات تتواصل

ولفت إلى أن التحريات لا تزال مستمرة في البحث عن أي جريمة سواء من أحداث او غيرهم وتحقيق ضربات استباقية لضبط الامن وضبط كل من يحاول أن يتعدى القانون.

وشدد المصدر على ان هناك استدعاءات جرت من قبل وزارة الداخلية لأحداث لوحظ متابعتهم في العديد من مواقع التواصل لمواقع ومقاطع اشخاص مشبوهين يحرضون على الانضمام إلى جماعات إرهابية وبعد سؤالهم تبين ان هؤلاء الأحداث متعاطفون معهم وليس لديهم انتماءات او ميول إرهابية وكان استدعاؤهم من باب الحذر ومعرفة ادق التفاصيل لدى البحث عن مثل هذه الجرائم.

قاضي التجديد يقرر استمرار حبس أحداث

ووفقاً للصحيفة، كشف مصدر مطلع عن عدد من الأحداث تم عرضهم على قاضي التجديد في قضية الترويج لتنظيم "داعش"، وتم رفض اطلاق سراحهم وتقرر استمرار حبسهم لحين عرضهم على المحاكم وإصدار الاحكام بحقهم، وجاء ذلك بعد بحث الاوراق والاطلاع على التحريات والاستماع لمرافعات دفاعهم في القضايا المحالة ضدهم.