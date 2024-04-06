"‏طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير"، الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

‏وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، و طائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

‏وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 1483 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

‏وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.