"التحالف الدولي"يجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الحسكة السورية

أجرت قوات "التحالف الدولي" تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في معسكر الطلائع في الحسكة بشرق سورية ،وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء .

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحافي اليوم ، إن التدريبات تضمنت إطلاق قذائف من سلاح المدفعية والرمي على أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود واستعدادا لهجمات قد تكون محتملة.

ووفق المرصد ، "تشهد مناطق تمركز قواعد "التحالف الدولي" تحركات عدة من حيث وصول تعزيزات عسكرية وتدريبات بينها وبين قوات سورية الديمقراطية (قسد) لرفع حالة التأهب والاستعداد.

وأشار المرصد إلى أن قوات "التحالف الدولي" أجرت أمس الثلاثاء تدريبات عسكرية استخدمت خلالها الذخيرة الحية والرمي على أهداف وهمية وذلك في محيط قاعدته بقرية روباريا بريف المالكية شمال شرق الحسكة.