الأمم المتحدة تندد بتجاهل القانون الإنساني بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

اعتبر متحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء أن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في ضربة اسرائيلية بغزة يظهر "تجاهل القانون الإنساني" وسلامة الطواقم الإنسانية في الحرب بين اسرائيل وحماس.

وصرح ستيفان دوغاريك أن "الحصول المتكرر لهذه الاحداث هو نتيجة لا مفر منها لكيفية خوض هذه الحرب راهنا"، في "تجاهل للقانون الإنساني الدولي وتجاهل لحماية العمال الإنسانيين"، منددا بمقتل "جميع العمال الإنسانيين".