بلينكن يتحدث إلى عباس ويشدد على جهود واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم الاثنين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشدد على أن واشنطن مستمرة في مسعاها لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد بلينكن مجددا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي عينها عباس الشهر الماضي.

وتم خلال الاتصال بحث أخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ،إذ أكد عباس ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وشدد عباس على أهمية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة شمال غزة.

وطالب عباس ، وزير الخارجية الأميركي بمنع أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح، محذرا من عواقب ذلك في حال حدوثه، خاصة على المدنيين الأبرياء.

وجدد التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما جدد عباس التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.