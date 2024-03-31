ضربات روسية تستهدف البنى التحتية الأوكرانية

استهدف قصف روسي ليل السبت الأحد بنى تحتية في أوكرانيا ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية مؤكّدة أنها أسقطت تسعة صواريخ وتسع مسيّرات معادية.

في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا "هاجم الروس بصواريخ كروز البنية التحتية الأساسية نفسها ... التي استُهدفت سابقا في 24 و29 مارس، وتضرر مبنى إداري" على ما أعلن قال الحاكم ماكسيم كوزيتسكي على تليغرام.

وأضاف "قتل رجل نتيجة الهجوم. أتقدم بالتعازي لعائلته. رجال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض. من المحتمل وجود أشخاص آخرين تحتها".

من جهته، أكّد الجيش الروسي في بيانه اليومي الأحد استهداف بنى تحتية للكهرباء والغاز وأخرى مرتبطة بالصناعة العسكرية الأوكرانية، بصواريخ ومسيّرات.

وقالت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينرغو" الأحد إن الجيش الروسي ضرب مجددا البنية التحتية للطاقة خلال الليل، موضحة "استهدفوا محطات التوتر العالي ... في المناطق الجنوبية".

واشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في مدينة أوديسا والمناطق المحيطة بها نتيجة الاضرار.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد "لا يمر ليل أو نهار من دون أن يحاول الروس تحطيم حياتنا. الليلة الماضية، أطلقوا صواريخ ومسيرات من طراز شاهد على الناس مجددا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اسقاط تسعة صواريخ كروز وتسع مسيّرات من طراز شاهد خلال الضربات الليلية.

وأفادت القوات الأوكرانية في جنوب البلاد عبر تليغرام أن صاروخين روسيين أصابا مؤسسة زراعية في منطقة خيرسون دون وقوع إصابات.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أصابت 1500 قذيفة مدفعية روسية 14 موقعا في منطقة دونيتسك (شرق) ما أسفر عن مقتل مدنيَين على الأقل وإصابة خمسة آخرين وفق ما قالت الشرطة الأوكرانية الأحد.