البابا يدعو إلى وقف النزاعات في العالم وعدم الرضوخ لمنطق السلاح

دعا البابا فرنسيس في رسالة وجهها بمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان الأحد إلى وقف النزاعات في العالم، من أوكرانيا إلى غزة، و"عدم الرضوخ لمنطق السلاح".

وخلال توجيه البركة إلى "المدينة والعالم"، قال "دعونا لا نسمح للأعمال العدائية الجارية بأن تلحق ضرراً بالغاً في السكان المدنيين المنهكين الآن، وخاصة الأطفال".

وعبر البابا مرارا عن حزنه للقتل والدمار في حرب غزة وكرر دعوته لوقف إطلاق النار اليوم الأحد.

وقال في كلمته "أدعو مجددا لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأحث مجددا على الإفراج الفوري عن الرهائن المختطفين في السابع من أكتوبر الماضي وإلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع".

وأضاف "كم من المعاناة نرى في عيون الأطفال. هؤلاء الأطفال قد نسوا كيف يبتسمون في أراضي الحرب تلك. وبنظراتهم يسألوننا: لماذا؟ لماذا كل هذا الموت.. لماذا كل هذا الدمار؟ الحروب ما هي إلا عبث وهزيمة".

وقال البابا أن "الحرب هي دائما سخافة وهزيمة! دعونا لا نسمح لرياح الحرب أن تهب بشدة متزايدة على أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. دعونا لا نرضخ لمنطق السلاح وإعادة التسلح".

واستعرض البابا أكثر من اثنتي عشرة دولة تشهد نزاعات، من الشرق الأوسط (لبنان وسورية) إلى إفريقيا (السودان وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديموقراطية) مروراً بهايتي وبورما و"الحوار" بين أرمينيا وأذربيجان.

كما دعا البابا البالغ 87 عاما أيضا إلى "تبادل شامل لجميع السجناء بين روسيا وأوكرانيا"، وسط ترحيب 60 ألف تجمعوا في ساحة القديس بطرس.