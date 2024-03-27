مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي بمقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان

أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من بيشام بمقاطعة خيبر بختونخوا، باكستان وأسفر عن مقتل خمسة مواطنين صينيين ومواطن باكستاني واحد.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان لهم اليوم تلاه باسمهم يامازاكي كازويوكي سفير اليابان لدى الأمم المتحدة عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وحكومتي باكستان والصين وتمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.. مؤكدين مجددا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم إلى العدالة.. وحثوا جميع الدول على التعاون مع حكومتي باكستان والصين فضلا عن جميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد الأعضاء تأكيدهم في ختام بيانهم أن أي أعمال إرهابية تعتبر إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان ارتكابها وزمانها وأيا كان مرتكبها.. مشددين على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان بكل الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي.