الإمارات ترسل 50 طنا من المواد الغذائية إلى أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 50 طنا من المواد الغذائية إلى أوكرانيا وذلك في إطار الدعم الإغاثي المتواصل لمساعدة المتضررين في أوكرانيا للتخفيف من حدة التداعيات التي تواجه الشعب الأوكراني الصديق.

وقد تم إرسال المساعدات جوا إلى بولندا وستقوم بعثة الدولة في بولندا بالإشراف على نقل المساعدات إلى الأراضي الأوكرانية.

وقالت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة، ": تؤكد دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة التزامها بمساعدة المتضررين من المدنيين في أوكرانيا.. وأشارت إلى أن شهر رمضان، شهر الكرم والعطاء، يُعد فرصة لتقديم المساعدات التي تعبر عن التضامن الإنساني وتلبي الحاجات الضرورية للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت:" ستستمر دولة الإمارات في تقديم أشكال الدعم والرعاية كافة للمدنيين المتأثرين في أوكرانيا، من خلال المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأوكراني الصديق.

من جهته أشار سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية للتنمية والمنظمات الدولية إلى حرص الدولة على بذل الجهود كافة لتوفير المواد الإغاثية للمتضررين بشكل متواصل، مؤكدا أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، قامت دولة الإمارات وبشكل متواصل بتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية للمتضررين بهدف تخفيف حدة المعاناة التي يواجهها الشعب الأوكراني الصديق.

يذكر أن دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية قدمت إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين في أوكرانيا، منها 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين بالإضافة إلى تدشين جسر جوي من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية والمولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف وغيرها من المستلزمات الطبية والتعليمية، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.